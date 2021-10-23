Какой сегодня праздник 23 октября

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Сегодня, 23 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников рекламы (День рекламщика)

День работника рекламы (День рекламщика) — профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков.

Слово «реклама» произошло от латинского reclamare — выкрикивать. По свидетельствам культурологов у древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы: хвалебные речи, демонстрация добытых в сражениях трофеев.

В античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи, которые высекались на статуях правителей и полководцев. И в средневековье «рекламная» конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме — выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих ремесленников…

Сегодняшняя реклама — сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег. Но цель у рекламы осталась та же — выделять товар среди конкурентов, «раскручивать» его и увеличивать продажи.

Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day)

Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику – Международному дню снежного барса (International Snow Leopard Day), отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября.

Снежный барс или снежный леопард известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Охота на снежного барса запрещена во всех странах, где он обитает, снежный барс также внесен в приложение I Конвенции CITES (международный запрет на торговлю исчезающими видами животных и их частями).

Празднование Дня проходит в научных, образовательных учреждениях, где проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвященные жизни снежного барса. Активисты организуют акции в социальных сетях, преследующие цель расширить знания пользователей Интернета о снежном леопарде, как иногда называют ирбиса, затронуть тему важности сохранения уникальных видов животных планеты.

Евлампий Зимоуказатель

Народный праздник «Евлампий Зимоуказатель» отмечается 23 октября (по старому стилю - 10 октября). В церковном календаре это день почтения памяти двух святых мучеников - брата и сестры Евлампия и Евлампии. Другие названия праздника: «Евлампий», «Евлампий-светильник», «Зимоуказатель». В этот день крестьяне выходили смотреть на месяц куда он смотрит и по нему предсказывали погоду.

Также сегодня, 23 октября, отмечают такие праздники:

- День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии

- Собор Волынских святых

- День гаражиста

- День отбрасывания хвоста

- День рождения iPod

- День моля (Mole Day)

- День синдрома Кабуки (Kabuki Syndrome Awareness Day)

- День «Шлепни надоедливого коллегу» (Slap Your Annoying Coworker Day) в США

- День защиты детей в Австралии

- День фельдшера (National Medical Assistants Day) в США

- День бостонского кремового торта (National Boston Cream Pie Day) в США

- Национальный день освобождения от агрессии Англии, Франции и Израиля в Египте

- День консервирования (National Canning Day) в США

- День единства (Unity Day) в США

- День республики в Венгрии

Сегодня именины празднуют: Павел, Ефим, Феофил, Антон, Кузьма, Сергей, Яков, Мина, Михей, Дометиан, Мартиниан, Савва, Варсонофий, Андрей, Иларион, Кирилл, Парфен, Вассиан, Киприан, Иосаф, Евлампий, Амфилохий, Амвросий, Аникий, Евлампия, Феотекн.

Что происходило 23 октября в прошлые годы

1545 - морской поход украинских казаков на 32 кораблях-чайках заканчивается штурмом и взятием турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков).

1689 - английский парламент принял Билль о праваходин из первых документов, в котором на юридическом уровне закреплялись основные права человека.

1859 - первая воскресная школа на Украине открыта в Киеве, главной целью было обучение детей в христианских традициях.

1914 - в Москве открыта «кузня» кадров кино и театраЩукинское театральное училище.

1923 - попытка коммунистов и социал-демократов осуществить революцию в Германииначинается Гамбургское восстание.

1946 - Генеральная Ассамблея ООН открыла первое заседание.

1954 - Северо атлантический альянс (НАТО) пополняется новым членомвступление ФРГ.

1989 - Венгерская республика сбрасывает «оковы коммунизма» и провозглашает независимость.

2001 - компания «Apple» презентует первое поколение музыкального плеера iPod.

2002 - «терракт на Дубровке»: во время представления мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили около 800 заложников.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 октября. Какие праздники будут завтра?

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