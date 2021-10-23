Два крымчанина получили условный срок за вырубку можжевельника

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор двум местным жителям за незаконную рубку можжевельника и за нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Самовольно, не имея лесорубочного билета, а также иных разрешительных документов на заготовку древесины, при помощи ручных пил нарушители правопорядка спилили около 25 сырорастущих деревьев породы «можжевельник», чем причинили министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым материальный ущерб в крупном размере на сумму 184 154 рублей», – сообщили в суде.

В суде уточнили, что преступление совершено в апреле 2021 года. Двое молодых людей 1994 и 2002 годов рождения в течение нескольких дней выезжали на мопеде в часть лесного массива Куйбышевского участкового лесничества, являющегося региональным ландшафтным парком и особо охраняемой природной территорией регионального значения Республики Крым.

«В судебном заседании подсудимые с обвинением согласились, вину свою признали полностью, заявленный гражданский иск также признали полностью и подтвердили обстоятельства совершения ими преступлений», – уточнили в суде.

Суд квалифицировал действия молодых людей как совершение трех преступлений по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений и двух эпизодов преступления по статье 262 – нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Подсудимым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Также суд удовлетворил гражданский иск. Подсудимые должны выплатить солидарно министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым 184 154 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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