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Власть

Возобновление реконструкции набережной Терешковой в Евпатории снова откладывается

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук пообещал через неделю назвать сроки возобновления работ по реконструкции набережной Терешковой в Евпатории.

Об этом он сообщил на совещании о реализации инфраструктурных проектов в Крыму.

«18 октября на объект вышли представители судебной экспертизы. В течение 10 дней эксперты сделают выводы, думаю, 28 октября буду готов доложить о дате начала строительно-монтажных работ на объект», — сказал Роман Тихончук.

Напомним, в отношении предыдущего подрядчика, который занимался реконструкцией Набережной Терешковой, возбуждено уголовное дело. Работы планировали возобновить в августе, а открыть набережную — к началу курортного сезона 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории возобновят только в следующем году. Власти Крыма планируют возобновить реконструкцию набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории в следующем году.

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