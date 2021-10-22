Возобновление реконструкции набережной Терешковой в Евпатории снова откладывается

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук пообещал через неделю назвать сроки возобновления работ по реконструкции набережной Терешковой в Евпатории.

Об этом он сообщил на совещании о реализации инфраструктурных проектов в Крыму.

«18 октября на объект вышли представители судебной экспертизы. В течение 10 дней эксперты сделают выводы, думаю, 28 октября буду готов доложить о дате начала строительно-монтажных работ на объект», — сказал Роман Тихончук.

Напомним, в отношении предыдущего подрядчика, который занимался реконструкцией Набережной Терешковой, возбуждено уголовное дело. Работы планировали возобновить в августе, а открыть набережную — к началу курортного сезона 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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