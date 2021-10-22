Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19 ● Крым принимает туристов только с прививкой и ПЦР-тестом ● Крымчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о вакцинации ● Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября ● В Крыму решили производить экспресс-тестов на COVID-19
Власти Крыма просят россиян не ехать в Крым
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Министерство курортов и туризма Крыма призвало россиян ограничить поездки на полуостров в нерабочий период в начале ноября.
Сообщение опубликовано на сайте курортного ведомства республики.
«В объявленные выходные дни с 30 октября по 7 ноября включительно необходимо со всей ответственностью и пониманием отнестись к введенным дополнительным мерам безопасности и ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, избегать массовых скоплений людей», – говорится в сообщении.
Глава минкурортов Вадим Волченко отметил, что гостиницы и санатории должны активнее проводить дезинфекцию помещений и следить за соблюдением дистанции и масочного режима. «Крымчан и тех наших гостей, которые уже находятся на отдыхе, просим соблюдать введенные ограничения в средствах размещения, общепите и в целом в сфере обслуживания», – призвал Волченко.
Накануне президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом главам регионов дана возможность самостоятельно ввести нерабочие дни уже с 23 октября.
После этого власти Крыма ужесточили антиковидные ограничения. Доступ по QR-кодам вводится для гостиниц, досуговых учреждений и заведений общепита на территории Крыма с 25 октября.
Обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и государственных и муниципальных служащих ввели 19 октября в Крыму и Севастополе. Основанием послужил активный рост числа заболеваний COVID-19 в регионе. Из-за осложнения эпидобстановки Аксенов заявил об отмене в этом году Ялтинского международного экономического форума «и других массовых мероприятий».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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