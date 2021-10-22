Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух +18
море +18

Происшествия

В Севастополе задержали магазинного вора

В Севастополе росгвардейцы задержали жителя Кавказа, подозреваемого в кражах товаров из местных магазинов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщение о попытке кражи поступило накануне вечером из одного из магазинов Севастополя.

По тревоге на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали подозреваемого, который пытался вынести приглянувшийся ему товар под полой куртки. Как оказалось, не впервые.

«Правоохранители задержали гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий, в том числе, в причастности к совершенной ранее из этого же магазина кражи алкоголя. Как пояснил росгвардейцам охранник торгового зала, мужчина был ранее замечен в незаконном присвоении товара. Однако в тот раз сотрудник магазина не смог задержать злоумышленника, выбежавшего из помещения с бутылкой элитного алкоголя», - рассказали в крымском управлении Росгвардии.

Недобросовестным покупателем оказался 21-летний житель одной из северокавказских республик, его доставили в полицию.

Позже выяснилось, что ранее этого же молодого человека уже задерживали по подозрению в краже из кондитерской. Правоохранители проводят проверку по факту инцидентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Обольстила и обокрала: в Севастополе женщине грозит шесть лет за кражу. В Севастополе задержали местную жительницу, обокравшую посетитиля питейного заведения на немалую сумму, используя свое очарование и смекалку.

Крымчанин отправится в колонию за попытку сжечь сожительницу. Житель Советского района Крыма, который пытался сжечь свою сожительницу, приговорен к двум годам колонии строгого режима.

В Евпатории двое рецидивистов попытались расплатиться фальшивками. Двое безработных ранее неоднократно судимых местных жителей попытались расплатиться в магазине поддельной банкнотой.

Прилетевший в Симферополь россиянин вынес с самолета спасательный жилет. В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь обратился представитель перевозчика, который рассказал, что с борта лайнера Санкт-Петербург – Симферополь пропал спасательный жилет.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 630 новых заражений за сутки

В Крыму 630 новых заражений за сутки

За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму
Как получить QR-код: инструкция для крымчан

Как получить QR-код: инструкция для крымчан

Крымчанам для получения QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Власть
Мэру Симферополя дали месяц на доделку площади Куйбышева

Мэру Симферополя дали месяц на доделку площади Куйбышева

Площадь Куйбышева в Симферополе должна быть благоустроена до конца ноября.

Коронавирус в Крыму
Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников

Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил крымчан воздержаться от выездов в другие регионы и пребывания в больших компаниях в выходные дни с 30 октября по 7 ноября.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации