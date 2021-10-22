В Севастополе задержали магазинного вора

В Севастополе росгвардейцы задержали жителя Кавказа, подозреваемого в кражах товаров из местных магазинов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщение о попытке кражи поступило накануне вечером из одного из магазинов Севастополя.

По тревоге на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали подозреваемого, который пытался вынести приглянувшийся ему товар под полой куртки. Как оказалось, не впервые.

«Правоохранители задержали гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий, в том числе, в причастности к совершенной ранее из этого же магазина кражи алкоголя. Как пояснил росгвардейцам охранник торгового зала, мужчина был ранее замечен в незаконном присвоении товара. Однако в тот раз сотрудник магазина не смог задержать злоумышленника, выбежавшего из помещения с бутылкой элитного алкоголя», - рассказали в крымском управлении Росгвардии.

Недобросовестным покупателем оказался 21-летний житель одной из северокавказских республик, его доставили в полицию.

Позже выяснилось, что ранее этого же молодого человека уже задерживали по подозрению в краже из кондитерской. Правоохранители проводят проверку по факту инцидентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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