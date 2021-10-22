Происшествия
В Севастополе двое подрались за место на парковке
В Севастополе конфликт между двумя водителями закончился дракой и уголовным делом, один из участников получил травмы и попал в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МВД.
Инцидент произошел на одной из автомобильных парковок города. Не поделив парковочное место, мужчины сначала вступили в словесную перепалку, а после пустили в ход кулаки.
«Один из автомобилистов нанес несколько ударов своему оппоненту. Полученные травмы заставили 39-летнего потерпевшего обратиться в медицинское учреждение и сообщить о случившемся в полицию», - рассказали в ведомстве.
Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 40-летний местный житель.
В отношении него возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение вреда здоровью ему грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Неизвестные вырубили сотню деревьев можжевельника под Севастополем. Севприроднадзор зафиксировал вырубку сотни краснокнижных растений около села Родного.
В Крыму ищут мужчину, который ушел из дома и не вернулся. В республике разыскивают Рамша Александра Владимировича 1969 года рождения, который в июле этого года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Хулиганы осквернили еще одну лестницу в центре Севастополя. Новый акт хулиганства и демонстративного пренебрежения общественными ценностями произошел в Севастополе.
В Севастополе под колеса автомобилей попали ребенок и подросток. В обоих ДТП несовершеннолетние участники тоже нарушили Правила дорожного движения.
В Крыму 630 новых заражений за сутки
За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.
Как получить QR-код: инструкция для крымчан
Крымчанам для получения QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.
Мэру Симферополя дали месяц на доделку площади Куйбышева
Площадь Куйбышева в Симферополе должна быть благоустроена до конца ноября.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
вчера
В Крыму ввели обязательную вакцинацию
19 октября
Продавших свои квартиры в Крыму срочно зовут в налоговую
Крымчане, совершившие сделки дарения или продажи недвижимости в 2020 году, должны обратиться в налоговую службу региона во избежание возникновения налоговой задолженности.