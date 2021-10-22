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Происшествия

В Севастополе двое подрались за место на парковке

В Севастополе конфликт между двумя водителями закончился дракой и уголовным делом, один из участников получил травмы и попал в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МВД.

Инцидент произошел на одной из автомобильных парковок города. Не поделив парковочное место, мужчины сначала вступили в словесную перепалку, а после пустили в ход кулаки.

«Один из автомобилистов нанес несколько ударов своему оппоненту. Полученные травмы заставили 39-летнего потерпевшего обратиться в медицинское учреждение и сообщить о случившемся в полицию», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 40-летний местный житель.

В отношении него возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение вреда здоровью ему грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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