Здоровье
В Крыму впервые провели операцию с помощью робота-ассистента
Специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета впервые в регионе провели операцию с помощью роботизированного ассистента.
Об этом сообщил врач-хирург Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ Вячеслав Михайличенко.
«Мы впервые применили роботизированный держатель для эндоскопа SOLOASSIST II. Это высокоточный ассистент хирурга в операционной, который позволяет более четко проводить манипуляции и дозированно подходить к труднодоступным местам. Плюс идет экономия на одного ассистента, потому что робот делает все за него. Он управляется пультом или голосом: двигается и выполняет команды, которые дает оператор. На самом деле неудобно, когда несколько человек стоят у одного операционного стола, потому что мы физически толкаемся друг о друга, и в этом случае робот очень выручает», – отметил Вячеслав Михайличенко.
По его словам, в Крыму такого оборудования нигде нет, а в России подобных приборов всего два, оба находятся в учреждениях Москвы.
«В мире роботизированная хирургия началась относительно давно, но в Россию такие роботы пришли буквально перед пандемией коронавируса – около двух лет назад.
Можно сказать, что сегодняшняя операция одна из первых в стране и абсолютно первая в регионе», – подчеркнул руководитель отдела хирургии компании «Аркадис Медикал Груп» Эдуард Голиков.
В Крыму робота-ассистента планируют применять для проведения урологических, онкологических, гинекологических, хирургических операций и решения более тяжелых клинических случаев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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