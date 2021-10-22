В Крыму впервые провели операцию с помощью робота-ассистента

Специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета впервые в регионе провели операцию с помощью роботизированного ассистента.

Об этом сообщил врач-хирург Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ Вячеслав Михайличенко.

«Мы впервые применили роботизированный держатель для эндоскопа SOLOASSIST II. Это высокоточный ассистент хирурга в операционной, который позволяет более четко проводить манипуляции и дозированно подходить к труднодоступным местам. Плюс идет экономия на одного ассистента, потому что робот делает все за него. Он управляется пультом или голосом: двигается и выполняет команды, которые дает оператор. На самом деле неудобно, когда несколько человек стоят у одного операционного стола, потому что мы физически толкаемся друг о друга, и в этом случае робот очень выручает», – отметил Вячеслав Михайличенко.

По его словам, в Крыму такого оборудования нигде нет, а в России подобных приборов всего два, оба находятся в учреждениях Москвы.

«В мире роботизированная хирургия началась относительно давно, но в Россию такие роботы пришли буквально перед пандемией коронавируса – около двух лет назад.

Можно сказать, что сегодняшняя операция одна из первых в стране и абсолютно первая в регионе», – подчеркнул руководитель отдела хирургии компании «Аркадис Медикал Груп» Эдуард Голиков.

В Крыму робота-ассистента планируют применять для проведения урологических, онкологических, гинекологических, хирургических операций и решения более тяжелых клинических случаев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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