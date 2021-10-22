Культура
В Крыму снимают фильм о Фаине Раневской
На Южном берегу Крыма идет работа над телесериалом «Фаина».
Площадкой для съемки отдельных эпизодов стал Никитский ботанический сад.
- Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук исполнила в сериале главную роль, перевоплотившись в Фаину Раневскую. Многие артистку знают по таким кинолентам, как «Таинственная страсть», «Крылья империи», «Аромат шиповника» и другим, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада, отметив, что сериал сделан по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры, пишет kp.ru.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Автокинотеатр во второй раз заработает в аэропорту Симферополь. Автокинотеатр заработает в международном аэропорту Симферополь в рамках кинофестиваля отечественных короткометражек.
В Симферополе пройдет фестиваль документального кино. С 21 по 24 сентября в Симферополе будет проходить IV Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок», сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.
Конфуз на Одесском кинофестивале: британский режиссер поблагодарил Одессу и Россию. Завершение Одесского международного кинофестиваля не обошлось без конфуза. Известный британский кинорежиссер американского происхождения Терри Гиллиам, который получил награду «Золотой Дюк» за вклад в мировое киноискусство, во время своего выступления заявил: «Спасибо, Россия, спасибо, Одесса».
Что нашли археологи в этом сезоне под Симферополем. Завершился 14 сезон Опушкинской археологической экспедиции. Древний могильник расположен возле села Мазанка Симферопольского района.
В Крыму 630 новых заражений за сутки
За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.
Как получить QR-код: инструкция для крымчан
Крымчанам для получения QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.
Мэру Симферополя дали месяц на доделку площади Куйбышева
Площадь Куйбышева в Симферополе должна быть благоустроена до конца ноября.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
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В Севастополе вводят частичный локдаун
20 часов назад
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19 октября
Ялтинский заповедник закрывают для туристов
В Крыму 23 октября закроют три туристические тропы.