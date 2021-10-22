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Культура

В Крыму снимают фильм о Фаине Раневской

08:42 пятница, 22 октября 2021

На Южном берегу Крыма идет работа над телесериалом «Фаина».

Площадкой для съемки отдельных эпизодов стал Никитский ботанический сад.

- Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук исполнила в сериале главную роль, перевоплотившись в Фаину Раневскую. Многие артистку знают по таким кинолентам, как «Таинственная страсть», «Крылья империи», «Аромат шиповника» и другим, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада, отметив, что сериал сделан по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры, пишет kp.ru.

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