В Крыму снимают фильм о Фаине Раневской

На Южном берегу Крыма идет работа над телесериалом «Фаина».

Площадкой для съемки отдельных эпизодов стал Никитский ботанический сад.

- Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук исполнила в сериале главную роль, перевоплотившись в Фаину Раневскую. Многие артистку знают по таким кинолентам, как «Таинственная страсть», «Крылья империи», «Аромат шиповника» и другим, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада, отметив, что сериал сделан по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры, пишет kp.ru.

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