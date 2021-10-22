Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как будут работать отели и санатории Крыма на фоне ужесточения ковидных ограничений ● В Крыму 630 новых заражений за сутки ● Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников ● Как получить QR-код: инструкция для крымчан ● «Дальше эвакуация и голод»: как в соцсетях оценили борьбу с коронавирусом в Крыму
В Крыму решили производить экспресс-тестов на COVID-19
Экспресс-тесты на коронавирус и другие инфекционные заболевания начнут производить в Крыму в течение полутора месяцев.
Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития республики Дмитрий Ворона.
«В течение полутора месяцев в республике будет развернуто производство экспресс-тестов по выявлению инфекционных заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции. Это позволит выполнить поручение президента по профилактике COVID-19 и в разы расширить объем тестирования инфицированных», – цитирует Ворону пресс-служба корпорации.
Соглашение о намерениях по производству экспресс-тестовых систем «КрымТест» подпишут сегодня в Совете министров Крыма. В подписании будут участвовать вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико и директор по развитию компании «Уайт Продакт» Алексей Алтынбаев.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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