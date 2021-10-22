Происшествия
В Крыму мужчина прятал под кроватью в квартире авиационный снаряд
Житель симферопольского микрорайона ГРЭС решил, что лучшее место для хранения 80-сантиметрового авиационного снаряда – квартира в многоэтажке.
По информации МВД выявить небезопасную находку удалось обнаружить местному участковому.
«Накануне участковый уполномоченный полиции при обходе административного участка обнаружил, что житель многоквартирного дома в пгт ГРЭС хранит у себя в квартире взрывоопасный предмет. Полицейский немедленно связался со специалистами-взрывотехниками. Предмет оказался частично сработавшей авиационной бомбой времен войны длиной 80 сантиметров и диаметром 24 сантиметра», - говорится в сообщении МВД.
Мужчина признался, что нашел снаряд в поле и решил его сохранить. Лучшего места чем квартира, не нашел.
«В настоящее время боеприпас изъят и направлен для проведения экспертизы, проводится проверка, по окончании которой 36-летний крымчанин будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», - рассказали полицейские.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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