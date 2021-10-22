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Коронавирус в Крыму

В Крыму 630 новых заражений за сутки

10:06 пятница, 22 октября 2021
В Крыму 630 новых заражений за сутки

фото © iz.ru

За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 570 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 664 человека, выздоровевших за весь период – 76 795.

Кроме того, в Крыму подтверждено 16 новых случаев смерти от ковида.

Напомним, ежедневный рост заболевших коронавирусом в Крыму фиксируют с 16 сентября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму 630 новых заражений за сутки

В Крыму 630 новых заражений за сутки

За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму
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