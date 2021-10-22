Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников ● Как получить QR-код: инструкция для крымчан ● «Дальше эвакуация и голод»: как в соцсетях оценили борьбу с коронавирусом в Крыму ● В Севастополе вводят частичный локдаун ● В Крыму предложили отстранять от работы тех, кто не прошел вакцинацию
В Крыму 630 новых заражений за сутки
фото © iz.ru
За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 570 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 664 человека, выздоровевших за весь период – 76 795.
Кроме того, в Крыму подтверждено 16 новых случаев смерти от ковида.
Напомним, ежедневный рост заболевших коронавирусом в Крыму фиксируют с 16 сентября.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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