Украинская таможня уходит с крымской границы

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С 21 ноября 2021 года прекращается работа украинских таможенных постов и осуществление соответствующих процедур на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе Крыма с Украиной, сообщают в Представительстве президента Украины в АРК.

В ведомстве ссылаются на принятие Верховной Радой Украины ряда законодательных актов об отмене режима свободной экономической зоны «Крым». Данный закон вступает в силу с 21 ноября 2021 года.

В представительстве пояснили, что изменится после вступления в силу положений украинского закона:

- восстановление статуса резидентов Украины для жителей Крыма;

- существенное упрощение порядка перевозки вещей через. С отменой свободной экономической зоны «Крым» при пересечении админграницы прекращают действовать нормы Таможенного кодекса Украины, в частности статьи 370, определяющей фактически исчерпывающий перечень вещей, которые можно перевозить через админграницу;

- создание возможности закончить наследственные дела.

«Время показало, что создание свободной экономической зоны «Крым» на временно оккупированной территории привело к систематическим нарушениям прав тех, кто остался проживать в Крыму после начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Статус «нерезидентов», дискриминация, перечень вещей, которые нельзя вывозить, что можно провозить через административную границу и прочее создавали ряд проблем для граждан Украины», – отмечают в представительстве.

Здесь также сообщили, что «контроль въезда и выезда с целью выявления, предотвращения перемещения товаров на временно оккупированную территорию и с такой территории за пределами контрольных пунктов въезда-выезда с 21 ноября будут проводить уполномоченные должностные лица Государственной пограничной службы Украины».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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