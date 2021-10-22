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Украинская таможня уходит с крымской границы
фото © Новости Крыма
С 21 ноября 2021 года прекращается работа украинских таможенных постов и осуществление соответствующих процедур на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе Крыма с Украиной, сообщают в Представительстве президента Украины в АРК.
В ведомстве ссылаются на принятие Верховной Радой Украины ряда законодательных актов об отмене режима свободной экономической зоны «Крым». Данный закон вступает в силу с 21 ноября 2021 года.
В представительстве пояснили, что изменится после вступления в силу положений украинского закона:
- восстановление статуса резидентов Украины для жителей Крыма;
- существенное упрощение порядка перевозки вещей через. С отменой свободной экономической зоны «Крым» при пересечении админграницы прекращают действовать нормы Таможенного кодекса Украины, в частности статьи 370, определяющей фактически исчерпывающий перечень вещей, которые можно перевозить через админграницу;
- создание возможности закончить наследственные дела.
«Время показало, что создание свободной экономической зоны «Крым» на временно оккупированной территории привело к систематическим нарушениям прав тех, кто остался проживать в Крыму после начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Статус «нерезидентов», дискриминация, перечень вещей, которые нельзя вывозить, что можно провозить через административную границу и прочее создавали ряд проблем для граждан Украины», – отмечают в представительстве.
Здесь также сообщили, что «контроль въезда и выезда с целью выявления, предотвращения перемещения товаров на временно оккупированную территорию и с такой территории за пределами контрольных пунктов въезда-выезда с 21 ноября будут проводить уполномоченные должностные лица Государственной пограничной службы Украины».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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