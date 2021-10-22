Стало известно, сколько туристы тратили этим летом в Крыму

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По предварительным подсчетам, летом 2021 года туристы Крыма тратили от 20 до 70 тыс. рублей.

Об этом сообщил заместитель директора Севастопольского филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор экономических наук Дмитрий Нехайчук.

По словам Нехайчука, больше всего отдыхающие тратили на перелет, заселение и экскурсии.

При опросе экспертов приятно удивило стремление туристов изучить историческую сторону Крыма и посещать экскурсии.

«Большая часть опрошенных хотели не только лежать на пляже, но и посетить Ласточкино гнездо, мраморную пещеру…Некоторые называли такие места, которые мы сами не знали», — отметил доктор экономических наук.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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