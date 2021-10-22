Стало известно что строят для нового десантно-штурмового полка под Феодосией

В Феодосии планируют до конца года завершить строительство первых объектов нового полкового городка для российских военных, сообщают в Минобороны России.

В частности, как сказано в информации ведомства, подробности обустройства инфраструктуры данного военного городка командующему Воздушно-десантными войсками России Андрею Сердюкову доложили в ходе его поездки в Феодосию.

По информации министерства, в число первых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию к концу года, входят штаб полка, два солдатских общежития (на 300 человек каждая), столовая на 750 посадочных мест и 1500 обедов, КПП полка, а также площадка для первых шести тенто-мобильных устройств на 40 машино-мест каждая. Окончательное завершение всех построек на территории полкового городка запланировано на конец 2022 года, добавили в Минобороны России.

«До конца года строительство объектов первой очереди будет завершено и личный состав нового полка прославленного соединения Воздушно-десантных войск въедет в новые жилые корпуса. До конца 2022 года в строй будут введены объекты инфраструктуры второй очереди, а это еще три солдатских общежития и полностью парковая зона. Также до 1 сентября 2022 года планируем сдать новый детский сад для детей военнослужащих полка», – доложил Сердюкову командир Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ России, генерал-майор Андрей Суховецкий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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