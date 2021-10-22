Прогноз погоды в Крыму на пятницу 22 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 22 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных районах высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 18, ночью около 9 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью около 14 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 98 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью около 14 градусов. Ветер южный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 96 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью около 13 градусов. Ветер южный 28 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 94 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 20, ночью около 8 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 97 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 98 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью около 9 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 99 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 18, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 20, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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