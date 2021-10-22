Продавших свои квартиры в Крыму срочно зовут в налоговую

фото © rg.ru

Крымчане, совершившие сделки дарения или продажи недвижимости в 2020 году, должны обратиться в налоговую службу региона во избежание возникновения налоговой задолженности.

С таким заявлением выступил заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым Денис Булышко.

«УФНС России по Республике Крым рекомендует гражданам, которые в 2020 году получили в дар недвижимость или совершили сделки по ее продаже и не подали в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ, обратиться в налоговую инспекцию по месту своей регистрации и представить документы по сделкам, – отметил Булышко. – В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия с последующим доначислением налоговых обязательств по НДФЛ».

В ряде случаев в налоговых органах отсутствует информация о дате возникновения права собственности на недвижимость в украинский период Крыма.

Чтобы избежать долга перед налоговой, крымчанам необходимо обратиться в инспекцию по графикам работы, опубликованным на официальном сайте.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымским детям пришли требования об уплате налогов. В последнее время в почтовых ящиках стали появляться уведомления о необходимости получить заказное письмо на имя несовершеннолетних детей.

Севастопольский прокурор обобрал семью возлюбленной и сбежал в Украину. Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего сотрудника прокуратуры Севастополя, обвиняемого в мошенничестве.

Почти две тонны «опасных продуктов» нашли на рынках столицы Крыма. В ходе проверочных рейдов на симферопольских рынках «Крымский Привоз», «Центральный» и «Куйбышевский» специалисты выявили более 1700 кг опасных продуктов питания, в том числе санкционных.

В Крыму предложили отстранять от работы тех, кто не прошел вакцинацию. Санкции по отношению к предприятиям, невыполняющим постановление Роспотребнадзора о вакцинации трудовых коллективов, безусловно будут.