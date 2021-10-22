Власть
Продавших свои квартиры в Крыму срочно зовут в налоговую
фото © rg.ru
Крымчане, совершившие сделки дарения или продажи недвижимости в 2020 году, должны обратиться в налоговую службу региона во избежание возникновения налоговой задолженности.
С таким заявлением выступил заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым Денис Булышко.
«УФНС России по Республике Крым рекомендует гражданам, которые в 2020 году получили в дар недвижимость или совершили сделки по ее продаже и не подали в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ, обратиться в налоговую инспекцию по месту своей регистрации и представить документы по сделкам, – отметил Булышко. – В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия с последующим доначислением налоговых обязательств по НДФЛ».
В ряде случаев в налоговых органах отсутствует информация о дате возникновения права собственности на недвижимость в украинский период Крыма.
Чтобы избежать долга перед налоговой, крымчанам необходимо обратиться в инспекцию по графикам работы, опубликованным на официальном сайте.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымским детям пришли требования об уплате налогов. В последнее время в почтовых ящиках стали появляться уведомления о необходимости получить заказное письмо на имя несовершеннолетних детей.
Севастопольский прокурор обобрал семью возлюбленной и сбежал в Украину. Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего сотрудника прокуратуры Севастополя, обвиняемого в мошенничестве.
Почти две тонны «опасных продуктов» нашли на рынках столицы Крыма. В ходе проверочных рейдов на симферопольских рынках «Крымский Привоз», «Центральный» и «Куйбышевский» специалисты выявили более 1700 кг опасных продуктов питания, в том числе санкционных.
В Крыму предложили отстранять от работы тех, кто не прошел вакцинацию. Санкции по отношению к предприятиям, невыполняющим постановление Роспотребнадзора о вакцинации трудовых коллективов, безусловно будут.
В Крыму 630 новых заражений за сутки
За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.
Как получить QR-код: инструкция для крымчан
Крымчанам для получения QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.
Мэру Симферополя дали месяц на доделку площади Куйбышева
Площадь Куйбышева в Симферополе должна быть благоустроена до конца ноября.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
вчера
В Крыму ввели обязательную вакцинацию
19 октября
Продавших свои квартиры в Крыму срочно зовут в налоговую
Крымчане, совершившие сделки дарения или продажи недвижимости в 2020 году, должны обратиться в налоговую службу региона во избежание возникновения налоговой задолженности.