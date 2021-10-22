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Курорт

Приехал с севера, недоволен сервисом и ценами: в Крыму набросали портрет типичного туриста

13:27 пятница, 22 октября 2021
Приехал с севера, недоволен сервисом и ценами: в Крыму набросали портрет типичного туриста

фото © ria.ru

Специалисты туротрасли рассказали, откуда чаще прибывают отдыхающие, чем они довольны и что критикуют.

По официальным данным, с начала года полуостров посетили более 8,3 миллионов туристов.

По словам заместителя директора Севастопольского филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктора экономических наук Дмитрия Нехайчука, портрет крымского туриста получился неоднозначным:

«Достаточно сложно было проводить это исследование. Особенно сложности возникли в южнобережном регионе, потому что мнение туристов в Крыму и Севастополе очень сильно разнилось от негативных до супер позитивных отзывов. Поэтому формируя портрет крымского туриста, мы естественно учитывали и позитивные, и негативные моменты», — отметил Дмитрий Нехайчук.

По словам экспертов, типичный турист выглядит так: это житель северного региона. Во время отдыха много путешествовал по Крыму, ему особенно нравятся природа и историческое наследие полуострова, местные фрукты. Но он остался недоволен ценами и сервисом.

При этом, представителям Москвы в меньшей степени понравился отдых в Крыму.Эксперт научной школы Севастопольского филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова», директор Центра мониторинга прав человека Элшан Мамедов высказал идею о превращении Крыма в круглогодичный курорт:

«У нас много мест в Крыму, где ничего не обустроено. Это гейзеры, это горячие источники в Низинном, в Джанскойском районе. И одна из идей была — сделать из Крыма круглогодичный курорт, но для этого нужна инфраструктура».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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