Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым принимает туристов только с прививкой и ПЦР-тестом ● Крымчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о вакцинации ● Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября ● В Крыму решили производить экспресс-тестов на COVID-19 ● Как будут работать отели и санатории Крыма на фоне ужесточения ковидных ограничений
«Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19
фото © rbc.ru
В Севастополе на фоне роста заболеваемости COVID-19 ужесточают коронавирусные ограничения, работа досуговых учреждений и других мест с массовых скоплением людей будет приостановлена с 30 октября.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Развозжаев.
С 30 октября по 7 ноября в России в соответствии с указом президента объявлена нерабочая неделя.
На этот период в Севастополе приостановят работу учреждений культуры, театров, кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, организаций спорта и других мест посещения. Организации общественного питания смогут продавать продукцию только на вынос. Работать в обычном режиме разрешено только продовольственным магазинам и аптекам.
«В соответствии с указом президента предлагаю сделать полный стоп. Все запланированные мероприятия перенести на более поздний срок. Сделать такой же режим, как был прошлой весной, чтобы от принятых мер был эффект, - подчеркнул губернатор.
- Недельный перерыв должен остановить цепочку контактов – это поможет сбить волну и скорость распространения инфекции».
С 30 октября по 3 ноября амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь будет предоставляться в обычном режиме по графику работы медучреждений, а с 4 по 7 ноября работать будут кабинеты неотложной помощи, врачи также будут выезжать на вызовы.
Стационары в период нерабочих дней продолжат функционировать в штатном режиме.
Также не будет изменений в работе пунктов вакцинации, в том числе мобильных. В детских садах с 1 по 3 ноября для малышей, чьи родители работают, будут открыты дежурные группы. Однако чтобы ребенка зачислили в них, родителям необходимо заранее написать заявление.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму впервые провели операцию с помощью робота-ассистента. Специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета впервые в регионе провели операцию с помощью роботизированного ассистента.
В Крыму 630 новых заражений за сутки. За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.
Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил крымчан воздержаться от выездов в другие регионы и пребывания в больших компаниях в выходные дни с 30 октября по 7 ноября.
Как получить QR-код: инструкция для крымчан. Крымчанам для получения QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.
Аксенову снова указали, кто в Крыму хозяин
В Крыму разгорается новый административный скандал: в Евпатории депутаты активно уклоняются от рассмотрения представлений прокуратуры и распоряжений главы республики.
Власти Крыма просят россиян не ехать в Крым
Министерство курортов и туризма Крыма призвало россиян ограничить поездки на полуостров в нерабочий период в начале ноября.
«Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19
В Севастополе на фоне роста заболеваемости COVID-19 ужесточают коронавирусные ограничения, работа досуговых учреждений и других мест с массовых скоплением людей будет приостановлена с 30 октября.
Как получить QR-код: инструкция для крымчан
Крымчанам для получения QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.
14 часов назад
Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников
12 часов назад
Крымским детям пришли требования об уплате налогов
13 часов назад
Украинская таможня уходит с крымской границы
2 часа назад
«Дальше эвакуация и голод»: как в соцсетях оценили борьбу с коронавирусом в Крыму
На этой неделе власти Крыма ввели беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. В социальных сетях они вызвали одобрение, негодование с предложением конструктива, и, естественно, негатив.