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Коронавирус в Крыму

«Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19

18:48 пятница, 22 октября 2021
«Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19

фото © rbc.ru

В Севастополе на фоне роста заболеваемости COVID-19 ужесточают коронавирусные ограничения, работа досуговых учреждений и других мест с массовых скоплением людей будет приостановлена с 30 октября.

Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Развозжаев.

С 30 октября по 7 ноября в России в соответствии с указом президента объявлена нерабочая неделя.

На этот период в Севастополе приостановят работу учреждений культуры, театров, кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, организаций спорта и других мест посещения. Организации общественного питания смогут продавать продукцию только на вынос. Работать в обычном режиме разрешено только продовольственным магазинам и аптекам.

«В соответствии с указом президента предлагаю сделать полный стоп. Все запланированные мероприятия перенести на более поздний срок. Сделать такой же режим, как был прошлой весной, чтобы от принятых мер был эффект, - подчеркнул губернатор.

- Недельный перерыв должен остановить цепочку контактов – это поможет сбить волну и скорость распространения инфекции».

С 30 октября по 3 ноября амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь будет предоставляться в обычном режиме по графику работы медучреждений, а с 4 по 7 ноября работать будут кабинеты неотложной помощи, врачи также будут выезжать на вызовы.

Стационары в период нерабочих дней продолжат функционировать в штатном режиме.

Также не будет изменений в работе пунктов вакцинации, в том числе мобильных. В детских садах с 1 по 3 ноября для малышей, чьи родители работают, будут открыты дежурные группы. Однако чтобы ребенка зачислили в них, родителям необходимо заранее написать заявление.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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