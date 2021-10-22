Происшествия
Пойманному в Симферополе закладчику грозит 20 лет тюрьмы
Ночью 26-летнего жителя одного из сел Красногвардейского района отряд полиции задержал в Симферополе в районе улицы Воровского.
В это момент парень был занят раскладыванием «закладок» с N-метилэфедроном, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«При обыске у злоумышленника изъяли смартфон, с фотографиями и координатами возможных «закладок». По ним из секретных тайников удалось извлечь 8 пластиковых крышек разного цвета, в которых находились полимерные свертки с наркотическом», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить от 10 до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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