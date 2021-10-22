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Власть

Обещанные расписания движения автобусов не появились на симферопольских остановках

Не все остановки общественного транспорта в Симферополе оснастили расписаниями движения автобусов.

Об этом на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов заявила директор Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым Татьяна Зверева.

«Что касается центра (города), вообще вопросов нет. Что касается организации работы в вечернее время, спасибо большое, администрация и минтранс выровняли ситуацию. Но, тем не менее, мы, помимо центральной части, поездили по периферии, – рассказала Зверева. – Отсутствует расписание на всех остановках на улице Русской (находится только на некоторых остановках), Крылова, Тарабукина (только на конечной мы нашли расписание), Красноармейской, Ленина, Шмидта, не везде находится на улице 60 лет Октября».

Она добавила, что по некоторым городским маршрутам автобусы курсируют с неприемлемо большим интервалом.

Ранее глава администрации крымской столицы Валентин Демидов пообещал до 18 октября разместить информацию о расписании городского общественного транспорта на всех остановочных павильонах Симферополя.

Городские перевозчики объясняют несоблюдение расписания движения автобусов катастрофической нехваткой водителей, а также заторами из-за многочисленных дорожных ремонтов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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