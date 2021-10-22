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Происшествия

Неизвестные вырубили сотню деревьев можжевельника под Севастополем

Севприроднадзор зафиксировал вырубку сотни краснокнижных растений около села Родного.

Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя, передает «Новый Севастополь». 

«В районе села Родного, предположительно на земельном участке сельскохозяйственного назначения, неизвестными лицами были снесены зеленые насаждения,  занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя», – говорится в сообщении.

По предварительной оценке специалистов, уничтожено более 100 экземпляров можжевельника колючего и можжевельника высокого. Проводится административное расследование. Полицейские ищут виновников.

В марте прошлого года сообщалось, что неизвестные вырубили краснокнижный можжевельник на территории 4 га в селе Терновка под Севастополем. Было вырублено 668 экземпляров растений, по предварительным данным, ущерб оценен в 10 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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