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Мэру Симферополя дали месяц на доделку площади Куйбышева
фото © пресс-служба администрации Симферополя
Площадь Куйбышева в Симферополе должна быть благоустроена до конца ноября.
Такое поручение премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк дал главе города Валентину Демидову.
В указанный срок работы на объекте должны быть полностью завершены, а сама площадь сада в эксплуатацию. Демидов, в свою очередь, заверил, что на это потребуется всего две недели. Ранее в СМИ появилась информация о том, что благоустройство площади завершат только в следующем году.
Напомним, что изначально эта территория должна быть сдана до 20 октября, однако, по словам мэра, подрядчику не доставили часть необходимых материалов и оборудования. За это градоначальник уже получил выговор от главы Крыма Сергея Аксенова, который также выразил сомнение, что объект будет готов вовремя.
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