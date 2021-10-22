Крымским детям пришли требования об уплате налогов

В последнее время в почтовых ящиках стали появляться уведомления о необходимости получить заказное письмо на имя несовершеннолетних детей.

«Дочери 13 лет. Во-первых прислали на ее имя письмо с уведомлением. Как она будет его получать, если у нее нет паспорта. Ну хорошо. С этим решить можно. Я взяла свой паспорт и с ее свидетельством о рождении сходила на почту, получила. Хорошо, что я пошла она, без нее. Во-первых. Она несовершеннолетняя и не знает, какое имущество на ее записано. Не по ее мозгам это, и не нужно до определенного момента детям вообще знать что кто унаследовал, чтобы потом в переходном возрасте мозги не съезжали в сторону – я право имею. Но и раскрывать письмо, которое адресовано не мне это моветон.

Раз я законный представитель, то почему мне в госуслуги не слать эти уведомления?», - написала керчанка.

Как оказалось, что уплачивать налог за своих несовершеннолетних детей должны их родители. Это тем более актуально сейчас, когда многие семьи купили квартиры с учетом материнского капитала и стали владельцами недвижимости вместе с несовершеннолетними детьми в долях, пишет kerch.fm.

«Межрайонная ИФНС № 7 по РК разъясняет, что в соответствии со статьей 400 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками по налогу на имущество физических лиц признаются лица, обладающие правом собственности на недвижимое имущество, независимо от их возраста.

Согласно Гражданскому кодексу законными представителями несовершеннолетних детей, не достигших четырнадцати лет выступают их родители, усыновители, опекуны.

Таким образом, родители (усыновители, опекуны) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности то, что подлежит налогообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе и исполняют обязанности по уплате налогов в отношении этого имущества, - сообщил начальник ФНС № 7 Владимир Подсекин.

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