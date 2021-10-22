Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября ● В Крыму решили производить экспресс-тестов на COVID-19 ● Как будут работать отели и санатории Крыма на фоне ужесточения ковидных ограничений ● В Крыму 630 новых заражений за сутки ● Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников
Крымчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о вакцинации
фото © Новости Крыма
Полицейские в Крыму оштрафовали на 30 тысяч пользователя соцсети, которая написала об опасности вакцинации и негативных последствиях после нее.
Автором оказалась жительница Симферополя, сообщили в МВД по Республике Крым.
«Женщина пояснила полицейским, что сделала репост данной информации, при этом не преследуя злого умысла или наступления негативных последствий, в дальнейшем данные записи ею были удалены», – сообщили в ведомстве.
В публикации также приводились ложные доводы о том, что вакцинация проводится принудительно, а люди, которые проводят вакцинацию, не имеют научной квалификации и иногда даже не являются врачами.
Во время полицейской проверки в качестве эксперта привлекли профессора кафедры инфекционных болезней Медакадемии имени Георгиевского. Он и заключил, что эта информация ложная и недостоверная.
В отношении 38-летней жительницы Симферополя возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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