Крымчанки выиграли в ЕСПЧ дело против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу трех крымчанок и одной жительницы Донбасса, имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПО), о дискриминации со стороны Украины во время местных выборов в 2015 году.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда 21 октября.

Данную информацию также подтвердил адвокат Сергей Заец, который представлял интересы крымчанок в ЕСПЧ.

Александра Селигененко и Анастасия Мартыновская из Севастополя, Дарья Свиридова из Ялты и Евгения Терехова с Донбасса жаловались на то, что не смогли проголосовать на местных выборах в Украине в 2015 году, хотя к тому времени постоянно проживали в Киеве и получили статус ВПО. Таким образом они не смогли избрать депутатов, которые бы представляли их интересы.

Как говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, «власть считала, что они все еще живут по месту регистрации» – в Крыму и на неподконтрольной территории Донбасса.

По решению суда, Украина должна выплатить каждой из заявительниц по 4500 евро.

«Это дело о победе над дискриминацией. Сам факт обращения в ЕСПЧ повлиял на решение проблемы. Именно на эту жалобу систематически ссылались представители Совета Европы при продвижении изменений на встречах с украинскими чиновниками. В конце концов, при принятии Избирательного кодекса интересы ВПО были учтены, и во время предыдущих местных выборов все желающие уже имели возможность проголосовать», – прокомментировал данное дело адвокат Сергей Заец.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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