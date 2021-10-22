Крым принимает туристов только с прививкой и ПЦР-тестом

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Правила размещения привитых россиян в отелях Крыма ужесточили – теперь кроме QR-кода надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной на территории республики.

«Осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет без наличия: отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг», – сказано в документе.

При этом забронировать номер в Крыму можно только при предъявлении QR-кода.

На массовые мероприятия, которые власти Крыма разрешают в качестве исключения, будут допускать только совершеннолетние граждане с QR-кодами о вакцинации (или сертификатом) и с отрицательным ПЦР-тестом.

С понедельника 25 октября 2021 года и до особого распоряжения приостановлен прием заявителей во всех офисах «Мои документы» в Крыму. Также с 25 октября и до особого распоряжения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по предварительной записи будут проводиться все юридически значимые действия, в том числе регистрация актов гражданского состояния, за исключением первичной регистрации рождения и смерти. Проводить свадьбы в Крыму разрешено по предварительной записи с числом участников не более 10 человек.

Ранее сообщалось, что QR-коды вводятся для гостиниц и досуговых учреждений на территории Крыма с 25 октября. Непривитых работников предприятий ряда сфер отправляют на удаленку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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