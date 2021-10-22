Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о вакцинации ● Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября ● В Крыму решили производить экспресс-тестов на COVID-19 ● Как будут работать отели и санатории Крыма на фоне ужесточения ковидных ограничений ● В Крыму 630 новых заражений за сутки
Крым принимает туристов только с прививкой и ПЦР-тестом
фото © ria.ru
Правила размещения привитых россиян в отелях Крыма ужесточили – теперь кроме QR-кода надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.
Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной на территории республики.
«Осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет без наличия: отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг», – сказано в документе.
При этом забронировать номер в Крыму можно только при предъявлении QR-кода.
На массовые мероприятия, которые власти Крыма разрешают в качестве исключения, будут допускать только совершеннолетние граждане с QR-кодами о вакцинации (или сертификатом) и с отрицательным ПЦР-тестом.
С понедельника 25 октября 2021 года и до особого распоряжения приостановлен прием заявителей во всех офисах «Мои документы» в Крыму. Также с 25 октября и до особого распоряжения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по предварительной записи будут проводиться все юридически значимые действия, в том числе регистрация актов гражданского состояния, за исключением первичной регистрации рождения и смерти. Проводить свадьбы в Крыму разрешено по предварительной записи с числом участников не более 10 человек.
Ранее сообщалось, что QR-коды вводятся для гостиниц и досуговых учреждений на территории Крыма с 25 октября. Непривитых работников предприятий ряда сфер отправляют на удаленку.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Приехал с севера, недоволен сервисом и ценами: в Крыму набросали портрет типичного туриста. Специалисты туротрасли рассказали, откуда чаще прибывают отдыхающие, чем они довольны и что критикуют.
Стало известно, сколько туристы тратили этим летом в Крыму. По предварительным подсчетам, летом 2021 года туристы Крыма тратили от 20 до 70 тыс. рублей.
Как будут работать отели и санатории Крыма на фоне ужесточения ковидных ограничений. С 25 октября 2021 года и до особого распоряжения, бронирование, размещение и прием в гостиницах, санаториях, пансионатах возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 сроком до 6 месяцев после выздоровления.
Туроператоры надеются на продление акции туристического кешбэка. Туроператоры рассчитывают на продление программы туристического кешбэка в 2022 году, эта мера поддержки отрасли продемонстрировала свою эффективность.
В Крыму 630 новых заражений за сутки
За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.
Как получить QR-код: инструкция для крымчан
Крымчанам для получения QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.
Мэру Симферополя дали месяц на доделку площади Куйбышева
Площадь Куйбышева в Симферополе должна быть благоустроена до конца ноября.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
вчера
В Крыму ввели обязательную вакцинацию
19 октября
Продавших свои квартиры в Крыму срочно зовут в налоговую
Крымчане, совершившие сделки дарения или продажи недвижимости в 2020 году, должны обратиться в налоговую службу региона во избежание возникновения налоговой задолженности.