Крым получил от России бюджетный кредит на 7,7 млрд рублей

Власти Крыма утверждают, что правительство России выделило Крыму кредит в сумме 7,7 млрд рублей на строительство четырех жилищных объектов.

Об этом, в частности, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Штабом правительственной комиссии (России) одобрены четыре заявки от Крыма по предоставлению бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных мероприятий. В частности, речь идет о проектах – «Многофункциональная комплексная жилищно-рекреационная застройка «Комплекс Прибрежный» (1,305 млрд. руб), «Территория перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки «Заводское» (1,353 млрд. руб), «Развитие территории жилого комплекса «Мраморный» (153 млн. руб) и «Жилой массив «Крымская Роза» (3,005 млрд. руб). На эти цели республике предоставлен лимит более 7,7 млрд. рублей», – цитирует Гоцанюка пресс-служба правительства Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Доходы крымского бюджета за 9 месяцев составили 126,1 миллиардов рублей. На заседании Совета министров Республики Крым заслушали информацию заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико об обеспечении выполнения утвержденных в местных бюджетах показателей за девять месяцев текущего года, а также ряд других вопросов.

Коронавирус оставил Севастополь без богачей. Севастополь вошел в число регионов, где за последний год не осталось богатых семей, которые могут похвастаться высоким уровнем дохода, позволяющим купить все, что хочется.

В Симферополе опять подорожал бензин. В Симферополе наблюдается рост цен на бензин.

Правительство РФ подкинет Крыму еще 4.5 млрд рублей. Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила для Республики Крым заявку на бюджетный инфраструктурный кредит в объеме 4,5 млрд рублей.