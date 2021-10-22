Власть
Крым получил от России бюджетный кредит на 7,7 млрд рублей
Власти Крыма утверждают, что правительство России выделило Крыму кредит в сумме 7,7 млрд рублей на строительство четырех жилищных объектов.
Об этом, в частности, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
«Штабом правительственной комиссии (России) одобрены четыре заявки от Крыма по предоставлению бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных мероприятий. В частности, речь идет о проектах – «Многофункциональная комплексная жилищно-рекреационная застройка «Комплекс Прибрежный» (1,305 млрд. руб), «Территория перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки «Заводское» (1,353 млрд. руб), «Развитие территории жилого комплекса «Мраморный» (153 млн. руб) и «Жилой массив «Крымская Роза» (3,005 млрд. руб). На эти цели республике предоставлен лимит более 7,7 млрд. рублей», – цитирует Гоцанюка пресс-служба правительства Крыма.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Доходы крымского бюджета за 9 месяцев составили 126,1 миллиардов рублей. На заседании Совета министров Республики Крым заслушали информацию заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико об обеспечении выполнения утвержденных в местных бюджетах показателей за девять месяцев текущего года, а также ряд других вопросов.
Коронавирус оставил Севастополь без богачей. Севастополь вошел в число регионов, где за последний год не осталось богатых семей, которые могут похвастаться высоким уровнем дохода, позволяющим купить все, что хочется.
В Симферополе опять подорожал бензин. В Симферополе наблюдается рост цен на бензин.
Правительство РФ подкинет Крыму еще 4.5 млрд рублей. Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила для Республики Крым заявку на бюджетный инфраструктурный кредит в объеме 4,5 млрд рублей.
В Крыму 630 новых заражений за сутки
За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.
Как получить QR-код: инструкция для крымчан
Крымчанам для получения QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.
Мэру Симферополя дали месяц на доделку площади Куйбышева
Площадь Куйбышева в Симферополе должна быть благоустроена до конца ноября.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
вчера
В Севастополе вводят частичный локдаун
23 часа назад
В Крыму ввели обязательную вакцинацию
19 октября
Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил крымчан воздержаться от выездов в другие регионы и пребывания в больших компаниях в выходные дни с 30 октября по 7 ноября.