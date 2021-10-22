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Власть

Крым получил от России бюджетный кредит на 7,7 млрд рублей

14:11 пятница, 22 октября 2021

Власти Крыма утверждают, что правительство России выделило Крыму кредит в сумме 7,7 млрд рублей на строительство четырех жилищных объектов.

Об этом, в частности, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Штабом правительственной комиссии (России) одобрены четыре заявки от Крыма по предоставлению бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных мероприятий. В частности, речь идет о проектах – «Многофункциональная комплексная жилищно-рекреационная застройка «Комплекс Прибрежный» (1,305 млрд. руб), «Территория перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки «Заводское» (1,353 млрд. руб), «Развитие территории жилого комплекса «Мраморный» (153 млн. руб) и «Жилой массив «Крымская Роза» (3,005 млрд. руб). На эти цели республике предоставлен лимит более 7,7 млрд. рублей», – цитирует Гоцанюка пресс-служба правительства Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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