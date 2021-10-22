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«Королева России» из Севастополя рассказала, как попала на войну в Сирию
фото © Юлия Кононеко/Instagram
Королева России 2021 Юлия Кононеко рассказала, зачем участвует в конкурсах красоты, почему хочет уйти на гражданскую службу, и как бороться со стереотипами.
18 октября в Москве завершился традиционный конкурс красоты «Королева России». В этом году победительницей стала наша землячка – Юлия Кононенко. Солистка ансамбля «Песни и пляски» Черноморского флота родилась и выросла в Севастополе, в семье медсестры и военнослужащего.
Свой творческий путь Юлия начала в пять лет в детском хоре «Жаворонок», продолжила в лучших коллективах полуострова, а сейчас выступает в ансамбле Черноморского флота. По словам Юлии, музыка всегда была центром ее вселенной, — пишет КП-Крым.
— Родители рассказывали мне, как в детстве я устраивала незапланированные концерты прямо в автобусе. Пассажиры реагировали позитивно, а я чувствовала себя настоящей артисткой. Выступала я и в детских лагерях. Практически каждое лето привозила домой титул «Мисс талант». То, что я стала артистом – не удивительно. Мои прабабушка и прадедушка были солистами первой оперы в Севастополе. Однако первое образование я получила как филолог. В роли учителя английского языка побывала лишь в период практики, некоторое время занималась с учениками индивидуально, но музыка победила. Второе высшее образование я получила уже в Крымском университете культуры, — рассказывает Юлия Кононенко.
По словам девушки, она постоянно стремится к саморазвитию. За спиной курсы дизайнера, профессионального визажиста и молодого бойца. В 2017 году Юлия пополнила ряды моряков Черноморского флота. Артистка рассказывает: вопреки всеобщему стереотипу о женщине в форме, на службе к ней относятся уважительно. Наряду с другими моряками Юлия училась разбирать и собирать автоматы, сдавала нормативы физподготовки. Дважды девушка побывала в горячей точке.
— В 2016 и 2017 году девятое мая мы провели в Сирии. Там мы выполняли свой военный долг: выступали на полигонах в разных частях и поздравляли наших бойцов с Днем Победы. Я девушка храбрая, но, признаться честно, в дни, проведенные в местах боевых действий, было страшно. Мы жили в палатках, в полевых условиях. Звуки выстрелов не прекращались даже с наступлением темноты, поэтому эти бессонные ночи я запомнила навсегда. Сил придавали эмоции солдат, для них наши выступления были глотком свежего воздуха. Артист – это человек, который существует вне политики и главным для него всегда будет искусство, — поделилась Кононенко.
Однако тема политики все же коснулась ансамбля. В этом году артисты выступили на избирательном участке. Кадры мгновенно разлетелись по сети, а мнения людей разделились: кто-то благодарил ансамбль за хорошее настроение, а кто-то осуждал за очевидную агитацию.
— Важно понимать, что наш ансамбль всегда выступает бесплатно. Поэтому, вопреки предположениям некоторых людей, нас нельзя купить. Для меня честь выступать в ансамбле Черноморского флота, мы любим наш город и всегда готовы порадовать его жителей. Нас знают практически во всех уголках России, в месяц мы даем около 15 концертов. На работу повлияли ковидные ограничения, но мы находим выход из любой ситуации. Например, в период карантина, записывали видео онлайн. Артист не может без работы, — говорит Кононенко.
Тяга к сцене проявилась у Юлии и в декретном отпуске. Когда сыну исполнился год, ей снова захотелось вернуться к работе. В этот момент поступило первое приглашение на конкурс красоты, так и началась ее модельная карьера. Сейчас на плечах Юлии ленты «Вице Миссис Крым-2019», «Мисс Черноморского флота 2021», лауреата премии «Топ 100 самых красивых женщин Юга» и многие другие. Однако, по словам девушки, главной целью участия в конкурсах красоты остается музыка.
— Для меня, конкурс красоты – это площадка, на которой я могу показать себя как артист. Часто после таких мероприятий поступают предложения о работе. Так я стала моделью севастопольского дизайнера Кристины Кибовской. С ней я посетила неделю моды в Москве, где открывала показ и дефилировала на неделе моды в Италии. В этом году европейское шоу прошло в диджитал формате. Моя главная цель – музыка, а конкурсы красоты – это приятный поворот судьбы. Мечтаю однажды выпустить сольный альбом. Мой репертуар не ограничивается патриотическими песнями, мы с мамой пишем стихи о любви. На сцене я вижу себя в лирическом образе, ведь у меня нежный и спокойный характер, — уточняет Юлия.
Модель уверена: к своей цели нужно стремиться, не обращая внимания на негатив окружающих. Именно поэтому на язвительные комментарии в сети Юлия отвечает улыбкой, а тем, кто считает, что победа в конкурсе красоты продается, рассказывают свою «королевскую» историю:
— Каждая девушка хоть раз в жизни мечтает почувствовать себя королевой. Некоторые до сих пор говорят мне: «Юля, тебе ведь уже 30, какие конкурсы?». А я им отвечаю, что для тех, кто хочет заявить о себе, возраст не важен. Главной трудностью в моей карьере всегда была разлука с семьей. Именно поэтому я отказалась от традиционного турне по стране, которое предлагают «Королеве России», и планирую стать гражданской служащей. Я счастлива, ведь у меня есть прекрасный муж, двое детей и профессия, в которой я состоялась. Именно этого желаю каждой женщине.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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