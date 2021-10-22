Какой сегодня праздник 22 октября

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Сегодня, 22 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины

Фото jizn.info

Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин отмечается ежегодно 22 октября. Как бы странно и смешно это ни звучало, такой праздник действительно существует, хоть и неофициально.

К проявлениям психологического насилия относят действия, направленные на подрывание самооценки и самоуважения человека, например, постоянную критику, преуменьшение способностей человека, оскорбления, запугивание, угрозы причинения физического вреда самому себе, партнеру, детям, друзьям или родственникам партнера, убийство домашних животных, уничтожение личных вещей партнера, насильственную изоляцию от семьи или друзей, отрицание фактов насилия в прошлом - так называемый газлайтинг.

Во многих исследованиях отмечается, что, в отличие от физического и сексуального насилия, единичный инцидент не является эмоциональным насилием. Для этого вида насилия характерно формирование климата или поведенческого паттерна, и важным компонентом для выявления эмоционального насилия является систематический, повторяющийся характер. Эмоциональное насилие может быть намеренным или неосознанным, но это всегда длящееся поведение, а не единичный случай.

Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day)

Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day) или Международный день распространения информации о заикании (ISAD).

Идея учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне». Согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания.

Согласно Международной классификации болезней, заиканием называется нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов и слов, а также частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающими ее ритмическое течение.

Яков Дровопилец

Народный праздник «Яков Дровопилец» отмечается 22 октября (по старому стилю - 9 октября). В церковном календаре это день почтения памяти Иакова Алфеева - одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Другие названия праздника: «Яков», «Иаков», «Яков студеный», «Древопилец». В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.

Также сегодня, 22 октября, отмечают такие праздники:

- День финансово-экономической службы ВС РФ

- День Фехнера (День психофизики)

- Праздник Корсунской иконы Божией Матери

- Литературный праздник «Белые журавли»

- День штата Невада в США

- День рождения ксерокопии

- День Карнавала Чудес

- День клавиши CAPS LOCK (Caps Lock Day)

- День вомбата (Wombat Day) в Австралии

- День орехов (National Nut Day) в США

- День сантри в Индонезии

- Фестиваль эпох (Дзидай-мацури) в Японии

Сегодня именины празднуют: Петр, Андроник, Яков, Максим, Афанасия, Авраамий, Диоклетиан, Еввентий, Лот, Поплия.

Что происходило 22 октября в прошлые годы

1612 - поляки изгнаны из Москвы воеводами Мининым и Пожарским.

1730 - открыт Ладожский канал, соединяющий реки Волхов и Нева.

1842 - в Санкт-Петербурге ювелир Густав Фаберже открыл ювелирную мастерскую.

1936 - нацистская Германия подписала торговый договор с Канадой.

1960 - свой первый бой на профессиональной арене выигрывает Мухаммед Али.

1975 - на поверхность Венеры приземлилась советская космическая станция «Венера-9».

1980 - Галилей получил извинения посмертнопапа римский отменил вердикт 1633 года.

1990 - Киргизия принимает закон о суверенитете.

1991 - СНГ пополнилось новым членомПриднестровье.

2009 - корпорация «Майкрософт» презентует официальный выход операционной системы Windows 7.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 октября. Какие праздники будут завтра?

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