Как получить QR-код: инструкция для крымчан

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Крымчанам для получения QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Чтобы получить QR-код вакцинированного, необходимо во время прививки предоставить СНИЛС, чтобы медработники внесли необходимые сведения в регистр сделавших прививку. После вакцинации первым компонентом на Госуслугах появится информация о прививке и будет открыт доступ к дневнику самонаблюдения. Сертификат с QR-кодом будет автоматически сформирован после введения второго компонента. Если же человек делает вакцинацию повторно, то QR-код появляется в личном кабинете сразу после первой же инъекции.

«Сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки. Этот документ подтверждает, что человек прошел вакцинацию от COVID-19. Срок действия QR-кода вакцинированного – 1 год», - пояснили в Минздраве.

Крымчане, переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, получают на Госуслугах сертификат с QR-кодом, подтверждающим перенесенный COVID-19. В случае, если человек во время болезни не обращался к врачу или же ему не был официально поставлен диагноз COVID, то его данных нет в федеральном регистре заболевших и, соответственно, QR-код о перенесенной болезни оформить невозможно даже при наличии антител. В Минздраве напоминают, что QR-код переболевшего действителен 6 месяцев.

Если же сертификат вакцинированного или переболевшего не появляется на Госуслугах на протяжении длительного времени, то для проверки правильности введенных данных нужно обратиться в медучреждение, где человек делал прививку или проходил лечение.

«В случае отсутствия подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг и функций гражданин, переболевший COVID-19, может обратиться в лечебное учреждение за выпиской из амбулаторной карты или истории болезни. При вакцинации – за бумажным сертификатом», - резюмировали в министерстве здравоохранения Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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