Как будут работать отели и санатории Крыма на фоне ужесточения ковидных ограничений

фото © pixabay.com

С 25 октября 2021 года и до особого распоряжения, бронирование, размещение и прием в гостиницах, санаториях, пансионатах возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 сроком до 6 месяцев после выздоровления.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Кроме того, средствам размещения настоятельно рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР полученном за 72 часа до поселения.

Как и прежде экскурсионные услуги в музеях возможны при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее при соблюдении социального дистанцировании и возможности применения передающих устройств (аудиогидов и т.п.).

Также сотрудникам туротрасли необходимо пройти вакцинацию с целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Республики Крым, а также представителям ряда смежных отраслей.

При этом, Минкурортов РК совместно с Минздравом РК продолжает централизованную вакцинацию сотрудников средств размещения. По состоянию на 21 октября, получили прививку централизованным способом более 20 тыс. работников отелей и санаториев по всему Крыму. Также сотрудники санаторно-курортной сферы проходят вакцинацию самостоятельно, в поликлиниках по месту жительства. Самостоятельную вакцинацию можно пройти в Пунктах вакцинации и в Мобильных пунктах вакцинации «Все объекты размещения должны усилить режим текущей дезинфекции, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования гостей, а также обеспечить термометрию на постоянной основе. Мы понимаем всю важность экономической составляющей туристической сферы и смежных отраслей для полуострова, но тем не менее настроены максимально обезопасить здоровье крымчан и наших гостей. Наша общая задача не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, и, как следствие, введения более жестких мер по противодействию новой коронавирусной инфекции», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По его словам, в объявленные выходные дни с 30 октября по 7 ноября включительно необходимо со всей ответственностью и пониманием отнестись к введенным дополнительным мерам безопасности и ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, избегать массовых скоплений людей.

«Крымчан и тех наших гостей, которые уже находятся на отдыхе, просим соблюдать введенные ограничения в средствах размещения, общепите и, в целом, в сфере обслуживания», — добавил Вадим Волченко.

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова Министерство курортов и туризма РК совместно с администрациями курортных городов серьезно усилит мониторинг соблюдения актуальных требований в средствах размещения в объявленные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. А также, сегодня состоится расширенное рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи со средствами размещения по введению дополнительных ограничений.

Напомним, что в 2021 году, как и в 2020 году, могут работать только объекты размещения, взявшие на себя юридические обязательства по соблюдению актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Деятельность без заполнения данной формы является нарушением Указа Главы Республики Крым Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности» и влечет за собой административную ответственность.

Кроме того, с 25 октября 2021 года посещение предприятий общественного питания, кинотеатров, театров, музеев, цирков будет возможно также при наличии документа, удостоверяющего личность, сертификата о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании, или справки об отрицательном результате лабораторного исследования методом ПЦР. Оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий в театрах, кинотеатрах, цирках, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях возможно при условии заполняемости зала до 50% от общего количества посадочных мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты расторгли договор с арендатором Массандровского пляжа. Что будет с лучшим пляжем Ялты пока неизвестно.

Российская семья заплатила за отдых в Крыму 1,2 млн рублей. Крым занял третье место по стоимости самого дорого тура среди всех направлений у туристов из России.

Туристам разонравился крымский отдых. Отдых в Крыму оставляет у туристов смешанные чувства. С одной стороны, на полуострове можно насладиться уникальной природой, с другой — приходится лицезреть строения в стиле 90-х, повсеместные заборы и неудачную наружную рекламу.

Экскурсоводов и проводников в Крыму опять заставят проходить аттестацию. Систему государственной аттестации экскурсоводов и проводников намерены восстановить в Крыму.