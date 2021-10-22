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Общество

Из лета в глубокую осень: прогноз крымской погоды на выходные

19:06 пятница, 22 октября 2021
Из лета в глубокую осень: прогноз крымской погоды на выходные

фото © Новости Крыма

Погода в предстоящие выходные в Крыму будет переменчивой - в субботу солнечно и до +21 градуса, а в воскресенье дожди и максимум до + 13.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Большую часть субботы будет комфортная погода. Ночью небольшая облачность и до +8..13, днем облачно с прояснениями и до вечера без осадков. Столбики термометров в Симферополе поднимутся до +18…20, по Крыму до +21. Вечером с северо-запада начнет прорываться холодный фронт, поэтому облачность многослойным пирогом будет уплотняться и усилится ветер», - рассказал Тишковец.

В ночь на воскресенье на полуострове пойдут дожди и ощутимо похолодает. По оценкам эксперта, температура воздуха опустится на 10 градусов и в дневные часы не превысит +13.

«В воскресенье ожидается очень ненастный день, прорвется холодный фронт. В дневные часы Крым окажется в тыловой части циклона, будет пасмурно, пройдут интенсивные ливневые дожди. По моим оценкам, может выпасть до 23 мм осадков – это половина всего месячного объема. При этом ветры начнут разворачиваться на северные румбы, усилятся до 7-12 м/с, и все это обрушит температурный режим на 10 градусов. В дневные часы не выше +8..13 и вечером станет еще холоднее», - отметил эксперт.

Переменчивая погода прогнозируется и в течение следующей недели. Большую ее часть будет солнечно и относительно комфортно, однако в отдельные дни столбики термометров опустятся ниже ноля. Ожидаются заморозки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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