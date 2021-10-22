Происшествия
Двести собак угрожают безопасности детей в севастопольском садике
Около двухсот собак и десятки малышей живут в опасном соседстве в селе Орлином, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».
Жительница села устроила собачий приют напротив детского сада № 43. В приюте, который существует на пожертвования, живут бездомные псы чуть не со всей Байдарской долины, говорят местные жители.
От детской площадки животных отделяют всего два метра. Увы, мирного соседства не получается – собаки прогрызают ограждение садика и дополнительные защитные щиты, рвут хранящиеся на площадках игрушки.
«У нас все собрано в коробках и убрано. Приходим – коробки разорваны, игрушки приходится мыть», – говорит сотрудница детского садика Галина Садовая.
Кроме того, собачий лай не дает детям засыпать, а зловоние – проветривать спальные комнаты. Родители очень встревожены и обратились за помощью к властям. Жители Орлиного просят губернатора инициировать законопроект, запрещающий питомники для животных рядом с детскими учреждениями и больницами. Без него проблему, возможно, не решить.
«Михаил Владимирович <губернатор Севастополя> сам лично был. Он в курсе всей ситуации. Его это очень беспокоит, но на сегодняшний день законодательная база не позволяет принять меры», – делится Галина Садовая.
Хозяйка приюта не пускает никого на территорию, говорят люди. Отказалась она и от общения с журналистами. Более того – предупредила, что не несет ответственности в случае, если собака выскочит и нападет на них.
«Собаки могут проскочить и укусить. Им все равно. И я ответственности не несу», – заявила она.
В тексте использованы материалы: Форпост
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