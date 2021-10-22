Алкоголь в России подорожает к Новому году

В России к Новому году подорожают крепкий алкоголь, а также вина и пиво, рост цен составит до 15%.

Об этом предупредил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, передает «Вечерняя Москва». Главная причина грядущего подорожания - рост ставок акциза, которые с 2022 года поднимутся сразу на 4-5%.

Этот расход производители заранее начнут закладывать в стоимость своей продукции. По словам Шапкина, есть и другие причины.

В частности, неурожай винограда на юге России, а также в Грузии и европейских странах, что скажется на цене тихих и игристых вин, а еще подорожание пшеницы - из-за этого подорожает спирт. Все эти факторы в совокупности, по мнению эксперта, заставят производителей поднять цены на 10-15%.

Также Шапкин уверен, что дорогое зерно спровоцирует рост цен на все продукты, в производстве которых оно применяется.

В частности, речь идет о муке, хлебобулочной продукции, макаронных изделиях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус оставил Севастополь без богачей. Севастополь вошел в число регионов, где за последний год не осталось богатых семей, которые могут похвастаться высоким уровнем дохода, позволяющим купить все, что хочется.

В Симферополе опять подорожал бензин. В Симферополе наблюдается рост цен на бензин.

Правительство РФ подкинет Крыму еще 4.5 млрд рублей. Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила для Республики Крым заявку на бюджетный инфраструктурный кредит в объеме 4,5 млрд рублей.

Крымским детям придется уплатить налоги. Речь идет о несовершеннолетних, являющихся собственниками имущества.