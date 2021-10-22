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Бизнес

Алкоголь в России подорожает к Новому году

11:05 пятница, 22 октября 2021

В России к Новому году подорожают крепкий алкоголь, а также вина и пиво, рост цен составит до 15%.

Об этом предупредил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, передает «Вечерняя Москва». Главная причина грядущего подорожания - рост ставок акциза, которые с 2022 года поднимутся сразу на 4-5%.

Этот расход производители заранее начнут закладывать в стоимость своей продукции. По словам Шапкина, есть и другие причины.

В частности, неурожай винограда на юге России, а также в Грузии и европейских странах, что скажется на цене тихих и игристых вин, а еще подорожание пшеницы - из-за этого подорожает спирт. Все эти факторы в совокупности, по мнению эксперта, заставят производителей поднять цены на 10-15%.

Также Шапкин уверен, что дорогое зерно спровоцирует рост цен на все продукты, в производстве которых оно применяется.

В частности, речь идет о муке, хлебобулочной продукции, макаронных изделиях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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