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Аксенову снова указали, кто в Крыму хозяин
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В Крыму разгорается новый административный скандал: в Евпатории депутаты активно уклоняются от рассмотрения представлений прокуратуры и распоряжений главы республики.
5 октября в администрации и горсовете Евпатории прошли обыски, а мэру Роману Тихончуку и спикеру горсовета Олесе Харитоненко пришлось объясняться с правоохранительными органами.
14 октября глава РК Сергей Аксенов объявил Тихончуку выговор, а на следующий день прокуратура внесла в горсовет представление об отстранении главы городской администрации от должности в связи с утратой доверия.
Вопрос должны были рассматривать на комиссии по этике, назначенной на 20 октября. Но на заседание пришел только представитель прокуратуры, а члены комиссии уклонились от обсуждения под различными предлогами.
Тогда вопрос вынесли на сессию горсовета, назначенную на 22 октября. Однако сессия сегодня не состоялась: спикер Харитоненко и ее заместитель вместе ушли на больничный. Депутатам разослали уведомления об отмене сессии и о том, что «о дате, времени, месте ближайшей сессии будет сообщено дополнительно». Кстати, уведомления почему-то рассылали из администрации города.
Наблюдатели усмотрели за этими маневрами очередное обострение отношение между главой РК Аксеновым и спикером Госсовета РК Константиновым.
«Как и два года назад в Керчи (где после скандала с блокадными батонами и неоднократных указаний губернатора отказалась увольняться председатель горсовета Хужина), Аксенову противостоит клиентела спикера госсовета Константинова в Евпатории. Говорят: это он снова стоит за отказом главы местного парламента Харитоненко отправлять в отставку мэра Тихончука по требованию прокуратуры и вменять ему губернаторские дисциплинарки, – пишет «Крымский канал» в telegram. – Константинов советует подопечным набраться терпения, не реагировать на выговоры главы республики и его телефонную истерику, потому что стейкхолдеры российской власти начали спроваживать Аксенова в аппарат президента».
Насколько эти выводы соответствуют действительности, пока непонятно. Но то, что происходит в горсовете Евпатории, мало похоже на цепь случайных совпадений.
В тексте использованы материалы: Новый день
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