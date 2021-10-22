Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников

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Глава Крыма Сергей Аксенов попросил крымчан воздержаться от выездов в другие регионы и пребывания в больших компаниях в выходные дни с 30 октября по 7 ноября.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Убедительно прошу с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты, и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности – они просты и хорошо известны всем», – отметил глава республики.

Он подчеркнул, что самой действенной защитой от коронавируса является вакцинация. «Есть только один самый надежный способ защитить себя и близких от болезни – это вакцинация. Если вы еще не вакцинировались, не откладывайте это в долгий ящик. Чем больше число вакцинированных, тем лучше эпидемиологическая ситуация, тем быстрее появится возможность снять ограничения и вернуться к привычному ритму жизни», – добавил Аксенов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Указом Аксенова в Крыму с 25 октября вводится систему QR-кодов для вакцинированных граждан. Это касается посещения заведений общепита, развлекательных заведений, концертных и танцевальных залов, салонов красоты, SPA-салонов, бань, саун, бассейнов, спортзалов, театров, кинотеатров, культурных заведений. При этом заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, концертных залах, культурно-досуговых учреждениях должна быть не больше 50%.

Совершеннолетним гражданам запрещается бронировать места в санаториях и отелях без QR-кодов или сертификатов.

Непривитым людям старше 65 лет запрещено выходить из дома. «С 25.10.2021 и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью», – говорится в документе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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