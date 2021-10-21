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Общество

Жители Фороса отстоят молебен в защиту природного парка от застройки

17:16 четверг, 21 октября 2021
Ялта

В Форосской церкви в пятницу, 22 октября, состоится молебен в поддержку людей, которые пытаются защитить Форосский парк от застройки.

Об этом рассказал председатель региональной общественной организации «Содействия устойчивому содействию туризма, защите окружающей среды и сохранению достопримечательностей Крыма» Борис Бордунов.

«Молебен будет проводиться в защиту Форосского парка, против его застройки. Суд по этому делу состоится также завтра, в Казани. По нашей просьбе состоится молебен», - рассказал собеседник издания.

По его словам, в настоящее время по Форосскому парку ведутся две судебные тяжбы.

Отец Игорь, который завтра будет проводить молебен, рассказал «Примечаниям», что православные будут молиться о помощи святого духа для помощи в добром деле.

«Мы будем просить о помощи людям, которые будут отстаивать Форосский парк», - заявил церковнослужитель.

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