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Ялтинский заповедник закрывают для туристов
фото © Новости Крыма
В Крыму 23 октября закроют три туристические тропы.
С 23 октября эколого-просветительские маршруты «Экологическое кольцо» (Боткинская и Штангеевская тропы) и Таракташская тропа в Ялтинском горно-лестном заповеднике временно закрываются: будут проводиться работы по очистке скальных участков от опасно нависающих камней. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедный Крым».Фото: ФГБУ «Заповедный Крым».
«Посещение до официального открытия опасно для жизни. В целях обеспечения безопасности, на территории будет дежурить инспекторский состав. О завершении работ мы сообщим в социальных сетях и на сайте», — отметили в «Заповедном Крыме».
На 24 октября объявляется сбор волонтеров для устранения каменных завалов.
Таракташская тропа находится в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Это маршрут повышенной сложности протяженностью 4,2 километра. Она спускается с плато Ай-Петри к водопаду Учан-Су.
«Экологическое кольцо» - это семикилометровый маршрут, проложенный в начале XX века при участии врачей Сергея Боткина и Федора Штангеева.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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