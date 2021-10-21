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Власть

Ялтинский заповедник закрывают для туристов

16:53 четверг, 21 октября 2021
Ялта
Ялтинский заповедник закрывают для туристов

фото © Новости Крыма

В Крыму 23 октября закроют три туристические тропы.

С 23 октября эколого-просветительские маршруты «Экологическое кольцо» (Боткинская и Штангеевская тропы) и Таракташская тропа в Ялтинском горно-лестном заповеднике временно закрываются: будут проводиться работы по очистке скальных участков от опасно нависающих камней. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедный Крым».Фото: ФГБУ «Заповедный Крым».

«Посещение до официального открытия опасно для жизни. В целях обеспечения безопасности, на территории будет дежурить инспекторский состав. О завершении работ мы сообщим в социальных сетях и на сайте», — отметили в «Заповедном Крыме».

На 24 октября объявляется сбор волонтеров для устранения каменных завалов.

Таракташская тропа находится в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Это маршрут повышенной сложности протяженностью 4,2 километра. Она спускается с плато Ай-Петри к водопаду Учан-Су.

«Экологическое кольцо» - это семикилометровый маршрут, проложенный в начале XX века при участии врачей Сергея Боткина и Федора Штангеева.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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