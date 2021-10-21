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Водный кризис

Водоемы Крыма начали стремительно мелеть

Водоемы Крыма начали стремительно мелеть

фото © Новости Крыма

В Белогорском районе – одном из наиболее благополучных по водообеспечению в Крыму и являющимся водным донором для юго-восточной части полуострова, значительно обмелели водоемы.

Вода в Белогорском водохранилище ушла далеко от основания плотины. И это несмотря на то, что водохранилище питает крупнейший в Крыму исток реки Карасу-Баши.

Критически малый объем воды наблюдается в близлежащем Тайганском водохранилище, которое осталось без полезного объема воды с прошлого года, когда отсюда российские трубопроводные войска перекачивали воду на нужды крымской столицы.

Из-за низкого уровня воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах из них прекращен сброс воды в реку Биюк-Карасу, что протекает через Белогорск. В результате река осталась практически без воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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