Водный кризис
Развитие сюжета: Приток в водохранилища Крыма сокращается ● На крымском побережье нашли подводный источник пресной воды ● Приток воды в водохранилища Крыма за месяц уменьшился ● Запас воды в Чернореченском водохранилище составляет 45 миллионов кубометров ● В Симферополе ожидаются отключения воды 23-26 сентября: адреса
Водоемы Крыма начали стремительно мелеть
фото © Новости Крыма
В Белогорском районе – одном из наиболее благополучных по водообеспечению в Крыму и являющимся водным донором для юго-восточной части полуострова, значительно обмелели водоемы.
Вода в Белогорском водохранилище ушла далеко от основания плотины. И это несмотря на то, что водохранилище питает крупнейший в Крыму исток реки Карасу-Баши.
Критически малый объем воды наблюдается в близлежащем Тайганском водохранилище, которое осталось без полезного объема воды с прошлого года, когда отсюда российские трубопроводные войска перекачивали воду на нужды крымской столицы.
Из-за низкого уровня воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах из них прекращен сброс воды в реку Биюк-Карасу, что протекает через Белогорск. В результате река осталась практически без воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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