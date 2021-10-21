Ветеринары не нашли новых случаев массовой гибели птицы в Крыму

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Специалисты Госкомитета ветеринарии не зафиксировали новых случаев массовой гибели птиц на побережье Сиваша.

Об этом сообщил руководитель ведомства Валерий Иванов. Накануне сотрудники Госкомветеринарии провели осмотр территории в Джанкойском районе. Ни охотники, ни представители прибрежных сельсоветов, по словам Иванова, не подтвердили информацию о новом падеже.

— Новых случаев массовой гибели нет точно. Мы прочесали Джанкойский район. Были и на мысе Безымянном, и в Степановке, были в Мысовом. Все мысы посмотрели, ничего не нашли. Группа прошлась от Арабатской крепости до Соляного, и туда дальше до границы. Прошли километров 15-ть, насобирали 50 штук. Это все старые тушки, месячной давности. Еще поедем и посмотрим южную сторону со стороны Арабатской стрелки. Но мы рады тому, что ничего не нашли. Наша крымская птица летает, водоплавающая летает, попутная летает, в стаи начинает сбиваться. То есть птица есть. Слава богу, все хорошо, — сказал Иванов.

Ранее появилась информация, что на побережье Сиваша зафиксированы новые случаи гибели птицы. На видео, которое появилось в одном из телеграмм-каналов, местный житель рассказал, что весь берег усыпан тушками, погибли галагазы, гибнут нырки, — передает КП-Крым.

Массовую гибель птицы на побережье Сиваша от основания Арабатской стрелки в Ленинском районе орнитологи зафиксировали 30 сентября. По оценкам специалистов, на берегу насчитывалось около 5-7 тысяч тушек. В основном это черношейная поганка, а также пеганка, морские голубки и хохотуньи. Специалисты предположили, что это не местная птица, а перелетная.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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