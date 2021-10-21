В Симферополе суд рассмотрит дело злостного неплательщика по кредиту

Уголовное дело об уклонении от погашения кредита на сумму более чем 2 млн рублей рассмотрит Железнодорожный районный суд крымской столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

По данным следствия, решением суда с 32-летнего крымчанина была взыскана сумма задолженности в размере свыше 2,4 млн рублей. В тоже время, мужчина, зная о долге, получил на свой банковский счет свыше 290 тысяч рублей, но никаких мер, направленных на погашение существующей задолженности не предпринял.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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