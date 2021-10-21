Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму предложили отстранять от работы тех, кто не прошел вакцинацию ● Беременных жительниц Джанкоя отправляют рожать в Евпаторию ● Около пяти тысяч детей в Крыму заболели COVID-19 с начала пандемии ● Минздрав мечтает до декабря привить от коронавируса в Крыму 700 тысяч человек ● В Крыму зарегистрировали еще 621 заболевшего ковидом
В Севастополе вводят частичный локдаун
фото © rbc.ru
С 30 октября по 7 ноября в Севастополе будет действовать режим частичного локдауна.
Такое решение на заседании правительства города озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ужесточение ограничений ждет всю социальную сферу, включая культуру и общепит. Закроются также музеи, кинотеатры и театры города. Соответствующий указ губернатора появится позже.
«Это делается для того, чтобы недельный сделать перерыв, чтобы люди посидели дома и цепочки контактов остановились, чтобы это могло сбить волну и скорость распространения (инфекции – ред.). Предлагаю полный стоп сделать по учреждениям культуры, по спорту. Понятно, что там спектакли и запланированные мероприятия – надо перенести на более поздние сроки. <…>То есть полная остановка. Кроме продуктовых магазинов и работы общепита на вынос», – сказал глава города.
Он добавил, что работа учреждений и организаций при условии доступа по QR-кодам будет восстановлена 8 ноября.
В детских садах в этот период организуют дежурные группы для детей работающих родителей. По словам вице-губернатора Игоря Михеева, в первую очередь пойдут навстречу медикам.
«Прежде всего для медицинского состава. Мы этот вопрос отработаем. До конца дня определимся: либо будут работать все сады с одной дежурной группой, либо те сады, где есть соответствующие потребности», – сказал он.Что касается учреждений медицины, то поликлиники города в этот период будут работать в режиме экстренной помощи: будут открыты кабинеты неотложной помощи, выезды на дом врачи также будут осуществлять. Все пункты вакцинации продолжат работать в прежнем режиме. А вот обычный для поликлиник рабочий режим ограничится днями с 1 по 3 ноября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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