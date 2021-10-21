В Севастополе ежедневно поступают сотни жалоб от замерзающих горожан

Севастопольцы говорят как о холодных батареях, так и об их прорывах.

Сотрудники служб жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний города Севастополя в последние дни получают сотни жалоб о проблемах с отоплением. В большинстве случаев жители города сообщают о холодных батареях в своем доме или его отдельных комнатах.

Наибольшее количество жалоб поступает из густонаселенных районов города: о проблемах сообщают жители домов по проспекту Победы, Октябрьской Революции, Генерала Острякова, Героев Сталинграда, улицам Очаковцев, Адмирала Юмашева и других.

Информацию о том, что на старте отопительного сезона ответственные органы получают сообщения от жителей разных районов города, подтвердил директор ГУПС «Управляющая компания «Инкерман» Юрий Чайкин. В рабочем чате департамента городского хозяйства, по его словам, находится несколько сотен заявок от потребителей.

Обращений от клиентов «Управляющей компании «Инкерман» не так много, однако одна из вчерашних заявок, как рассказал Юрий Чайкин, была связана с прорывом трубы в селе Сахарная Головка.

«Выехала аварийная бригада – это было ночью – отключили отопление на весь дом. Сегодня с самого утра там работает бригада, которая все устраняет», – рассказал Юрий Чайкин.

Поломка в доме №16 по улице Тимирязева произошла накануне вечером – нагрузки не выдержала труба, расположенная в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, сообщила местная жительница Елена Сердюченко.

В момент аварии владелец помещения отсутствовал, пустовала и расположенная под ним квартира, из-за чего местные жители не сразу забили тревогу. О происшествии собеседница издания узнала от соседа из другого подъезда, тот рассказал о сильном шуме за стеной и выходящем из окон паре.

«Когда воду перекрыли и течь угомонилась – в доме был пар, смрад, ржавчина, вонь эта ужасная. Мы всем домом выгребали эту воду до часа ночи», – отметила Елена Сердюченко и прислала ролик, на котором видно вчерашнее состояние подъезда.

В тексте использованы материалы: Форпост

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