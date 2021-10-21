В подземном переходе в Севастополе могут обрушиться лестницы

На установку новых лестничных маршей уйдет несколько месяцев.

В подземном переходе на проспекте Генерала Острякова может обрушиться лестница. Во время демонтажа старой плитки обнаружили провалы в несущих конструкциях и сгнившую арматуру, которая частично обвалилась. Теперь рабочие разбирают пролеты, передает «Первый Севастопольский».

«Провели обследование. Увидели, что бетон находится в разрушенном состоянии. Несущие конструкции железобетона, арматура сгнила», — сообщил директор ООО «Куб» Алексей Волошин.

В подвальных помещениях подземного перехода выросли сталактиты. А прогнившая арматура обрушается при легком прикосновении.

«В подвалах мы произведем отделочные работы: штукатурка, гидроизоляция, новая вытяжка, шпаклевка, покраска», — заявил подрядчик.

Демонтаж лестниц проводят четыре сотрудника. После вывоза бетонных конструкций к работе приступит бригада монолитчиков, затем отделочников. На установку новых лестничных маршей уйдет несколько месяцев. Работы планируют завершить весной следующего года. По словам директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Владимира Давыдченко, выделят дополнительное финансирование.

«Полностью разрушен бетон, несущая конструкция в неудовлетворительном состоянии. Поэтому на сегодняшний день принято решение разобрать все эти лестничные сходы и заново путем устройства опалубки и монолитного каркаса железобетонного устроить эти лестничные сходы», — сообщил директор дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Владимир Давыдченко.

Сроки окончания ремонта подземного перехода перенесли на весну следующего года. Главное, что об угрозе обрушения несущих конструкций стало известно сейчас, а не после сдачи объекта, – считает депутат законодательного собрания Севастополя Вячеслав Аксенов, который контролирует ход ремонтных работ.

«Я хочу начать с благодарности бдительным жителям проспекта Острякова, которые внимательно следят за ходом строительства, и когда здесь возникла заминка, сразу подняли тревогу. Был риск обрушения ступеней, по которым ходят люди. Мы убедились сами, что действительно конструкции в аварийном состоянии», — отметил Аксенов

Напомним, ремонт подземного перехода на проспекте Генерала Острякова начался в августе 2021 года. Его планировали завершить за четыре месяца. Привести «подземку» в порядок просили жители микрорайона. Люди жаловались, что единственную пешеходную артерию затапливает во время дождей и нет нормального освещения.

Работы ведутся без перекрытия перехода для пешеходов. Сначала отремонтируют одну часть, затем зеркально перейдут на вторую. Деньги на ремонт — 6 миллионов рублей — выделил департамент транспорта Севастополя.

Подрядчик должен полностью заменить плитку, установить пандусы для маломобильных граждан, новое освещение и ливневки, отремонтировать насосы для выкачивания воды, установленные в стенах перехода, а также сделать над двумя входами специальные козырьки, которые будут защищать от дождя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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