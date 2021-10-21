В Крыму зарегистрировали еще 621 заболевшего ковидом

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 621 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 080 положительных на Covid-19.

Всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 538 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 725 человек, выздоровевших за весь период – 76 131.

Кроме того, подтверждено 17 новых случаев смерти от ковида. Всего болезнь унесла жизни 90 080 крымчан.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.

В России из-за коронавируса стали умирать дети. В России зафиксированы случаи детской смертности, связанные с коронавирусной инфекцией.

Минздрав Крыма предупреждает о коллапсе из-за COVID-19. В Крыму за месяц втрое выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией, при этом нагрузка на систему здравоохранения увеличилась в 10 раз.