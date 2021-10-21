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Власть

В Крыму утвержден минимальный размер взноса на капремонт домов на 2022 год

16:21 четверг, 21 октября 2021

В 2022 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Крым составит 6,80 руб. за квадратный метр.

Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Крыма, ссылаясь на соответствующее постановление Совмина РК.

«Расчет минимального взноса на капитальный ремонт производится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 июня 2016 года № 454/пр, и с учетом того, что индекс потребительских цен на услуги по текущему содержанию и ремонту жилья по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю к августу 2021 года составил 104,64%.

Таким образом, минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт с учетом индекса цен составит: 6,50 х 104,64/100 = 6,80 руб./кв.м.», - указано в сообщении.

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