Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Беременных жительниц Джанкоя отправляют рожать в Евпаторию ● Около пяти тысяч детей в Крыму заболели COVID-19 с начала пандемии ● Минздрав мечтает до декабря привить от коронавируса в Крыму 700 тысяч человек ● В Крыму зарегистрировали еще 621 заболевшего ковидом ● В Крыму начали подделывать сертификаты о вакцинации
В Крыму предложили отстранять от работы тех, кто не прошел вакцинацию
Санкции по отношению к предприятиям, невыполняющим постановление Роспотребнадзора о вакцинации трудовых коллективов, безусловно будут.
Так невакцинированных сотрудников следовало бы отстранять от работы. Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
«Насколько я могу предполагать, за невыполнение постановления Роспотребнадзора предусмотрены различные административные взыскания, в частности для работника. Но (…) если человек не вакцинировался, он представляет собой опасность распространения коронавирусной инфекции. И как следствие, я считаю, это лично мое мнение, руководитель должен его отстранить от работы», – сказал Лясковский.
Напомним, ранее врио Главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрий Крутиков постановил ввести в Крыму обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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