В Крыму предложили отстранять от работы тех, кто не прошел вакцинацию

Санкции по отношению к предприятиям, невыполняющим постановление Роспотребнадзора о вакцинации трудовых коллективов, безусловно будут.

Так невакцинированных сотрудников следовало бы отстранять от работы. Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Насколько я могу предполагать, за невыполнение постановления Роспотребнадзора предусмотрены различные административные взыскания, в частности для работника. Но (…) если человек не вакцинировался, он представляет собой опасность распространения коронавирусной инфекции. И как следствие, я считаю, это лично мое мнение, руководитель должен его отстранить от работы», – сказал Лясковский.

Напомним, ранее врио Главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрий Крутиков постановил ввести в Крыму обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Подрядчик «нагрелся» на ремонте школы в Евпатории на 1,8 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными средствами при ремонте школы в Евпатории, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Суд вынес приговор евпаторийцу, сбившему пешехода. В августе прошлого года, управляя мотоциклом, житель Евпатории совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по переходу на «красный».

Компания «ТЭС» стала фигурантом антимонопольных дел о завышении цен. Крымское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило два дела в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЭС», которое подозревается в завышении цен на топливо.

В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами. В Симферополе сотрудник управления экономической безопасности ездил на машине с фальшивыми номерами.