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Коронавирус в Крыму

В Крыму предложили отстранять от работы тех, кто не прошел вакцинацию

13:51 четверг, 21 октября 2021

Санкции по отношению к предприятиям, невыполняющим постановление Роспотребнадзора о вакцинации трудовых коллективов, безусловно будут.

Так невакцинированных сотрудников следовало бы отстранять от работы. Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Насколько я могу предполагать, за невыполнение постановления Роспотребнадзора предусмотрены различные административные взыскания, в частности для работника. Но (…) если человек не вакцинировался, он представляет собой опасность распространения коронавирусной инфекции. И как следствие, я считаю, это лично мое мнение, руководитель должен его отстранить от работы», – сказал Лясковский.

Напомним, ранее врио Главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрий Крутиков постановил ввести в Крыму обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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