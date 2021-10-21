Коронавирус в Крыму
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В Крыму начали подделывать сертификаты о вакцинации
фото © Новости Крыма
Пять фактов выдачи фальсифицированных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции выявлено в Крыму.
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
«Я не могу уточнить, покупались либо продавались сертификаты, но выдача фальсифицированных сертификатов у нас зарегистрирована в Республике Крым. Активно занимается этим вопросом следственный комитет, проводятся серьезные мероприятия, – сказал Лясковский. – Хочу предостеречь всех медицинских работников – это путь в никуда».
Он отметил, что проверить, вакцинировался ли человек или получил поддельный сертификат, очень просто. В Крыму существует регистр вакцинированных от новой коронавирусной инфекции, где указаны данные, кто и когда внес информацию о них. Также вся вакцина, поступившая в Крым, отслеживается по штрихкоду – поступление вакцины и ее вывод из оборота фиксируются.
«(Такие случаи) единичны. У меня на сегодняшний день информация, что их (зафиксировано) не более пяти. Опять же, проводятся следственные действия по этому вопросу. Говорить о каких-то выводах или наказаниях для людей, которые это допустили, рано», – подчеркнул замминистра.
Накануне обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и государственных и муниципальных служащих ввели в Крыму и Севастополе. Основанием послужил активный рост числа заболеваний COVID-19 в регионе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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