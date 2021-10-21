Происшествия
В Крыму ищут мужчину, который ушел из дома и не вернулся
В республике разыскивают Рамша Александра Владимировича 1969 года рождения, который в июле этого года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по РК и Севастополю.
Приметы мужчины: на вид: 50-55 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волос короткий, русый, лобная залысина, глаза карие.
Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает информацией о месте нахождения мужчины и просят направить ее в ГСУ СК.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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