Происшествия
В Евпатории двое рецидивистов попытались расплатиться фальшивками
Двое безработных ранее неоднократно судимых местных жителей попытались расплатиться в магазине поддельной банкнотой.
При этом, по информации правоохранителей, ранее им уже удалось осуществить аналогичное преступление в Раздольненском районе, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Всего у злоумышленников полицейские нашли и изъяли 4 поддельных купюры номиналом 5 тысяч рублей, на общую сумму 20 тысяч рублей. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 8 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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